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©ОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ
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ОСНОВАН В ХАРЬКОВЕ В МАЕ 2000 ГОДА
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MMXI
¶ ломо
¶ всесильного огня иллюзии людские
¶ гальваническая болванка
¶ campus memories
¶ все города теперь одинаковы
¶ держи ухо шире кармана
¶ камера хранения тревоги
¶ вечный студент
¶ госпелс і спірічуелс
¶ игры без темы
¶ бытовые неудобства и удивительные приключения
¶ внутри коробочки
¶ censored
¶ тёмный народ
¶ страх и трепет в трёхсложном размере
¶ кики
¶ кабак души
¶ городской кентавр
¶ ничего нельзя изменить
¶ хазарский лабиринт
¶ стихи и сказки
¶ рецензии
MMX
¶ либротени
¶ невозвратные глаголы
¶ скоротать свою вечность в лесу
¶ 100 эпизодов частной жизни
¶ post scriptum
¶ и было хорошо
¶ спуск
¶ под немецким сапогом
¶ гимн несвободе
¶ люди, не любящие леонарда коэна
¶ будни горожан сверхтонкой организации
¶ из «рассказов видеооператора»
¶ снегомаш
¶ путь кота
MMIX
¶ февральские тезисы
¶ «падение каталонии»
¶ полёт птицы в верхних слоях протерозоя
¶ наречия и «цзацзуани»
¶ дерево и железо
¶ веди меня, дорога!
¶ баллада о забытом брэнде
¶ вторая проза
¶ зимняя сказка
¶ собрание разных новых стихотворений
¶ метеосводка: август
¶ рыба, мясо, птичье молоко
¶ тема снукера в мировой литературе
¶ во власти фанатиков
¶ поубирай свойи чамайданы!
¶ никелированный сон 1969
MMVIII
¶ «десятый номер хотелось...»
¶ аббата во сне видеть
¶ журнал грёз
¶ здравствуйте, шкловский виктор борисович
¶ бомба мирного помешательства
¶ из записных книжек академика фоменко
¶ непорочное зачатие
¶ памяти дэвида копперфилда
¶ пособие по управлению персоналом
¶ что-то вроде квартиранта
¶ просвет между явью и сном
¶ post factum
¶ последнее я
¶ четвёртая река
¶ из цикла «песни о многобукве»
¶ непридуманное
¶ антиантибиблиотека
¶ танец для бывшей сельскохозяйственной выставки
¶ «душа ли крякнет от поклаж...»
¶ почему малевич?
MMVII
¶ «творчество — искусство правды...»
¶ сказки
¶ жена пикассо. семьдесят седьмая
¶ предисловие
¶ идождь
¶ элементы
¶ дуинские элегии
¶ под чужим небом
¶ новый быт
¶ тёмное «и»
¶ лоза, молоко и роза
¶ чудо
¶ степная стерва и домашний странник
¶ непридуманное
¶ имаго
¶ пражский сецессион
¶ аэробы
¶ «есть любовь-девочка, есть любовь-мальчик...»
¶ александра чумакова. материалы к биографии
¶ в музее электричества
¶ серпантин
¶ заводная кукла без ключика
¶ письма сёстрам
¶ письма к дочери
¶ беккет жив
¶ великая депрессия
¶ краткая история. снг. 1995
¶ друг о друга поломали копья нежности
¶ витгенштейн ручной работы
¶ закадровый кларнет
¶ fabulemia
¶ анинель
¶ с «итакой» за углом
¶ а клоун был прав
¶ граммофон
¶ срез
¶ античные имена и названия, вызывающие хихиканье у студенток-журналисток
MMVI
¶ 64/363
¶ смерть гуся
¶ красные девочки
¶ последний год
¶ любовь к ари оскарсону
¶ unplugged
¶ узоры на стёклах
¶ молоко
¶ англо-бурская война
¶ из цикла «двадцать пять дивных и разнообразных историй пограничных земель»
¶ успехи 2-й донской стрелковой дивизии против банд махно
¶ холодец петуха
¶ дафна
¶ чем я
¶ sharaku как лично твердеющая слизь
¶ чарльз буковски forever
¶ человек середины
¶ заметки о мандельштаме
¶ псалмопункт
¶ белый танец
¶ сумасшедший мотыль
¶ две руки гражданина э
¶ девушке из москвы
¶ словарь народов пушкина
MMV
¶ кульбит
¶ странное проишествие
¶ из «повседнячины»
¶ быстрый сон у воды
¶ непотопляемые острова
¶ естественная речь
¶ молодость спортсменов
¶ беседа с ангелом
¶ возможности личного бессмертия
¶ нормальный гоголь
¶ исправление имён
¶ чувство неисполненного долга
¶ меж палаток и телег
¶ подруги
¶ бой руслана с головой
¶ общество паранджистов
¶ окончание эпоса
¶ тропическое сладкое
¶ философское отношение к бытовым неприятностям
¶ на холмах
¶ русские литературно-художественные журналы харькова хiх—хх вв.
¶ сумма орфоэпии
MMIII
¶ поэты и идиоты
¶ дни в шкафах
¶ чёрный щелкунчик
¶ сложные отношения со счастьем
¶ путевые записки
¶ даты и расписания
¶ существо в трансцендентном духе
¶ видение одинокого
¶ в альбом ф. п.
¶ формула хой поллой
¶ грибы и рыбы
¶ карл маркс, ветхозаветный пророк
¶ догадка кота
¶ и жизни отвечаю: «да!»
¶ электровоз добра
¶ фильтр организму
¶ 76-12
¶ любить
¶ опро©ник
¶ птицы и писатели
MMII
¶ миттельшпиль
¶ из «тысячи фрагментов»
¶ внутренняя эмиграция
¶ послевкусье лета
¶ и жизни отвечаю: «да!»
¶ попугай стыда
¶ carptim
¶ пять имён собственных
¶ чистый четверг
¶ исповедь
¶ голгофа
¶ первая любовь
¶ борис михайлов — выставка в венеции
¶ цеплянье за уступы бытия
¶ багаж, отвыкший от руки
¶ из истории демонологии смеха
¶ рай
MMI
¶ акт третий
¶ фидий в парфеноне
¶ вдохновенные хлопоты
¶ ещё не мудр, уже не горд
¶ площадка молодняка
¶ незримое присутствие
¶ неэвклидова геометрия по михаилу булгакову
¶ воронеж
¶ богема
¶ собачья голова
¶ что будем шить?
¶ бессовестно далёкие мечты
¶ кирпич и церковь спасения святого духа
¶ постмодерн подсмотрен
MM
¶ конь-текст
¶ почти параллельный париж
¶ мопассан и водитель волга
¶ «поминки по финнегану»: апология перевода
¶ дождаться на мосту
¶ страсти по василию
¶ моя нога
¶ недодюжина
¶ подпись под фотографиями, изображающими застолье
¶ фэнтези: анатомия жанра
¶ карусель
¶ златокрылая крылатка
¶ читаете ли (смотрите ли) вы
¶ intro
¶ защищайтесь, арделяр кейс!
¶ рассказцы · если... · воры · честно
¶ продолженье темноты
¶ марфа · все ещё сбудется
¶ завтрак прошлого года · можно вообразить...
¶ на улице оранжерейной
¶ лабиринт · «призраки» тургенева, «призраки» фаррера и типология изображения наркогаллюцинаций
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14.8.2011. 20 августа в 17:00 в музыкально-театральной библиотеке им. К. С. Станиславского (пер. Инженерный 1-А, ст. м. «Научная») — выступление Виталины Тхоржевской (Екатеринбург) и Владислава Колчигина (Харьков). Вход свободный.
5.4.2011. 5 апреля, в 18:00 в харьковском Чичибабин-центре (ул. Скрыпника, 7) — презентация книги «Третий из двух» поэта Ильи Риссенберга. В вечере участвует скрипачка Дарья Ткаченко. Вход свободный.
30.1.2011. «©П» №13 — в Журнальном Зале.
10.9.2010. http://magazines.russ.ru/sp
21.5.2010. 13 апреля, 19:00, Москва, вечер «©П» в клубе Журнального Зала. Стенограмма.
9.4.2010. Да, а днём раньше — 13 апреля, в 19:00 — состоится московский же вечер «©П» в клубе Журнального Зала (метро «Пушкинская», Малый Гнездниковский переулок, дом 9/8, строение 3-а, клуб «Русского Института»). Выступят Александр Иличевский, Дмитрий Данилов, Константин Мациевский, Светлана Бунина, Антон Ерхов — плюс нижеанонсированные А. К. & Ю. Ц. Вход свободный.
8.4.2010. 14 апреля — совместный московский вечер Андрея Краснящих и Юрия Цаплина.
Для тех, кто до сих пор не в курсе, шо это за люди:
Андрей Краснящих (р. 1970) — прозаик. Автор книг «Парк Культуры и Отдыха» (2008; шорт-лист премии им. Андрея Белого за 2009 г.), «Харьков в зеркале мировой литературы» (2007) и др., публикаций в альманахах «Вавилон», «Фигуры речи», «Абзац», журналах «Искусство кино», «Новая Юность», «Наш», «Прочтение», «Case», «Черновик» и проч., коллективных сборниках «Готелі Харкова: Антологія нової харківської літератури» и «Харківська Барикада № 2: Антологія сучасної літератури», в Интернете: «Современная русская литература с В. Курицыным», «Русский Журнал», TextOnly, «В моей жизни»... Соредактор журнала «©оюз Писателей».
Юрий Цаплин (р. 1972) — поэт, прозаик. Автор книги «Маленький счастливый вечер» (1997), публикаций в журналах «Воздух», «Новый мир», «Арион», «Наш», «Черновик», «Зарубежные записки», «Полдень, XXI век», «Новое литературное обозрение» и др., альманахах «Вавилон», «Окрестности», «Новая кожа», «Временник Новой Камеры хранения», «Абзац», антологиях «Освобождённый Улисс», «Очень короткие тексты», «Время “Ч”», «Готелі Харкова», «Харківська Барикада», в Интернете: TextOnly, Vernitskii Literature, «Полутона», «РЕЦ» и проч. Соредактор «©П».
28.3.2010. «©П» №12: электронная версия.
24.3.2010. Роман технического редактора «©П» Тамары Бельской «Утро Полины» — в последнем номере «Новой Юности». Читаем и радуемся.
8.2.2010. 10 февраля в 16:30 в музыкально-театральной библиотеке им. К. С. Станиславского (пер. Инженерный 1-А, ст. м. «Научная») — презентация «©П» №12. Читают авторы: Нина Виноградова, Евгений Медреш, Андрей Пичахчи, Ирина Скачко и другие. Вход свободный.
23.1.2010. 29—30 января, II Международный фестиваль журналов и издательств «Окна Роста»:
18.11.2009. Дмитрий Данилов, Игорь Лёвшин, «©П»:
3.11.2009. Редактор «©П» Андрей Краснящих — в шорт-листе премии Андрея Белого. Congrats!
4.9.2009. «©П» — в харьковском книгопрокате:
1. ул. Блюхера, 37/128 (ост. трамваев 8, 23, 26 «Улица Блюхера»)
2. пр. Людвига Свободы, 43б (супермаркет «Класс»)
3. пр. Маршала Жукова, 3
(Cайт книгопрокатной сети «Сова» — здесь. «©П» на сайте — туточки.)
2.7.2009. «©П» №11 — в Сети. Целиком и полностью.
5.6.2009. Ну-с, недельная готовность:
Геннадий Каневский (Москва)
Анастасия Афанасьева (Харьков)
РАССКАЗЫ О ЛЁТЧИКАХ И МОРЯКАХ
Харьков, музыкально-театральная библиотека им. К. Г. Станиславского
(пер. Инженерный, 1-А. Проезд до станции метро «Научная»)
12 июня, 18:00
Вход свободный
АНАСТАСИЯ АФАНАСЬЕВА
Поэт, прозаик, переводчик. Родилась в 1982 г. Окончила Харьковский медицинский университет, врач-психиатр. Две книги стихов, публикации в журнале «Воздух», альманахах «Вавилон» и «©оюз Писателей», в Интернете. Выступала также с прозой non-fiction и со статьями о современной поэзии. Лауреат «Русской премии» (2007), премий «ЛитератуРРентген» (2007) и «РЕЦ» (2005); финалист премии «Дебют» (2003).
ГЕННАДИЙ КАНЕВСКИЙ
Поэт. Родился в 1965 г. Окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, редактор журнала по электронике. Публиковался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Воздух», «Волга», «Новый берег». Автор четырёх книг стихов. Лауреат поэтического фестиваля «Петербургские мосты» (2005).
3.6.2009. «©П» №11, Лев Николаев, «Дневник советского профессора»:
Совершенно ясно, что евгенические задания по улучшению расы неосуществимы у человека. Конечно, нашлось бы много женщин, которые пожелали бы быть обсеменёнными и затем получать от государства пособие на воспитание ребёнка. Но от этого вряд ли бы особенно улучшилось наше поколение людей, ибо наследственный фонд каждого человека настолько мало известен, что невозможно предвидеть, дало ли бы подобное обсеменение положительные или отрицательные результаты. В частности, умственные особенности являются, по-видимому, рецессивными признаками, и среди десятка тысяч маленьких бухаринцев, вероятно, оказалось бы очень мало психически похожих на своего отца.
2.6.2009. В «©П» №11 — мемуарная проза Людмилы Гладких, стихи Ираиды Воробьёвой:
Мы будем лежать на постелях по разные стороны —
Неважно чего — и, как в зеркало, в небо глядеть,
Где точечки звёзд, словно свечки, легли коридорами:
Я вижу: ты видишь: мы видим — так где она, смерть?
1.6.2009. В «©П» №11 — записные книжки Владимира Яськова.
31.5.2009. «©П» №11, Светлана Бунина, стихи:
Всё это, Господи, только повод,
Чтобы услышать Тебя. Как овод,
Правда: кружит, жужжит
Впереди себя, награждая язвой,
Спесью в печени. И последней, явной
Праздностью. На меже
Карандашной время штрихов и точек.
С возрастом Ты исправляешь почерк —
Вот и лежат в столе
Белые (хризантемы? к терниям!)
Стопки бумажные. Только перья
На лобовом стекле
29.5.2009. В «©П» №11 — стихи Юрия Литвинова.
23.5.2009. В электронном «©П» №11 — стихи Олега Петрова, стихи Игоря Бобырева, повесть Елены Медведевой.
На сайте Литературного Радио — фотоотчёт о московской презентации «©П» №11 и сборника рассказов Андрея Краснящих «Парк Культуры и Отдыха» («Кафемакс», 26.4.2009).
22.5.2009. «©П» №11, Елена Донская, «Вторая проза»:
Тебе велено было получать одни пятёрки — по всем предметам. Но я же не хочу... Не смеши: какой отличник хочет получать все пятёрки? Надо. А бабушку с дедушкой ты помнишь? а за ними стоят их бабушки и деды — длинная-длинная вереница. Это они написали буквы, которые нельзя стереть: тебя зовут Пенелопа. Так они жили, и так жить тебе. Главную, самую главную пятёрку ты не получила, и тебе уже не светит её получить. Так что теперь тебе один путь: быть изгнанной с Итаки. Нет тебе места в этом суматошном раю, а другого рая для тебя и нет.
21.5.2009. «©П» №11, Сергей Кирошка, «Падение Каталонии» и другие рассказы:
«Он встал, побежал, выстрелил, упал, закричал, шарахнулся, обнял, приблизился и увидел, сознался, расплакался, подхватил, нежно шепнул, запрыгнул, нырнул, подполз, плюнул, развязал, увернулся, налетел, шлёпнулся...» Это было скучно. И теперь фраза про ослепительное лето сделалась для Пети неким камертоном, символом того, чего же он хочет от своих писаний, она возвращала его к тому первоначальному настроению, с которого у него и начиналось всё ещё весной, но потом ушло куда-то в графоманской скачке приключений.
Надо было переписывать всё заново.
20.5.2009. «©П» №11, Сухбат Афлатуни, «Зимняя сказка»:
лимит исчерпан абонент доступен
но недоступен телесно
впадаю в ступор
пустому месту уступаю место
25.4.2009. Ведь вот же и хорошее что-то происходит в мире: московская презентация «©П» №11, [upd] а также книги Андрея Краснящих «Парк Культуры и Отдыха» — завтра, 26 апреля, в 17:00. Участвуют: Светлана Бунина, Андрей Краснящих, Владислав Колчигин, Валерий Нугатов, Андрей Сен-Сеньков, [upd] другие (хорошие; разные). Точка сборки — [upd] «Cafemax на Новослободской» (ул. Новослободская, 3; ст. м. того же названия).
7.4.2009. Festina lente: презентация «©П» №11 — 18 апреля в 17:00 в арт-кафе «Агата» (ул. Революции, 11; ст. м. «Архитектора Бекетова»).
2.3.2009. Из-за леса, из-за гор вышел долгожданный «©П» №11 — а там: проза Сергея Кирошки, Елены Медведевой, Елены Донской, Виталия Лотоцкого, Анны Минаковой, Людмилы Гладких; дневниковые записи Льва Николаева и Владимира Яськова; стихи Олега Петрова, Юрия Литвинова, Ираиды Воробьёвой, Сухбата Афлатуни, Бориса Лапина, Светланы Буниной, Анны Минаковой, Игоря Бобырева (гиперссылки — по мере размещения текстов на сайте; где купить — см. в разделе «Где купить»; денька через три-четыре — в книжные лавки подходим, игру заводим). Бинго.
2.1.2009. С Новым годом, с новыми архивными поступлениями: на лит©страницах-2003 — стихи Светланы Зайцевой, Нины Виноградовой, лауреатов смотра-конкурса «Молодая Слобожанщина», короткая проза Изи Кацман, Сергея Огиенко, Сергея Панкратова, Андрея Пичахчи, Владимира Старикова, Заура Туганова.
10.12.2008. Свершилось: в «©П» №5 — пьеса Бориса Смоляка, пьеса и стихи Владислава Колчигина, вторая часть повести Елены Медведевой; итого — полный электронный архив художественных публикаций «©оюза Писателей» (с проздравлениями — сюда).
25.11.2008, 18:00. ©П-чтения в книжном магазине «КнигоЛенд». Часть седьмая: Сергей Жадан, Андрей Краснящих, Александр Мильштейн.
24.11.2008. Ibidem: короткие тексты Юрия Акимова, проза Леонида Дрознера, проза Александра Каменецкого, философские статьи Всеволода Кузнецова и Любови Нерушевой, стихи Юрия Литвинова:
Пей, глотка, синее вино,
пой, горло, золотые строки.
Смотри: часы стоят давно.
Давно пропущены все сроки.
Все поезда ушли с Востока,
а звёзды — на морское дно.
16.11.2008. Ibidem: стихи Владимира Купянского, стихопроза Владимира Старикова, проза Андрея Полякова:
Я скажу тебе начерно (шёпотом, а не во весь голос), потому что уже пора. Умерла твоя водка, дружок. Умерла ни за что, как и принято умирать в полной янтарным дымом Тавриде. Но не грусти: есть-есть страна-страна теней и слепых ласточек, эмиграция в которую неизбежна... Там тебе оставят глоточек. Свиньи они будут, а не тени и ласточки, если выжрут всё!!!
15.11.2008. Ibidem: стихи Владимира Яськова, стихи Евгения Филимонова, стихи Максима Бородина, вокально-эпическая картинка Станислава Минакова, повесть Светланы Камыниной «Общество паранджистов»:
Лишь одно по-прежнему волнует меня: возникнет ли когда-нибудь общество, в котором может быть принят каждый?.. Вопрос один — ответов множество. Ведь кто-то, чьё лицо не видно, забыл промыть кисти и смешал краски — получилось вместе: и «да», и «нет», и «не знаю». Ложь, несущая истину, и истина, рождающая ложь, глаза, рассеянные по всей земле, и сросшиеся при жизни близнецы. И поезд метро, превращающийся в птицу.
14.11.2008. Лучше позже, да лучше: в «©П» №6 — стихи Павла Гольдина, стихи Варела Лозового, рассказ Галины Ушаковой «Подруги»:
— Ну да, ну да, — торопливо сказала Эммочка, подходя к человеку и устраивая поудобнее его левую руку, несколько соскользнувшую с подлокотника. — Глазков. Жив, но нем. Паралич. Но ест хорошо. Общение одностороннее. То есть я с ним общаюсь, а он со мной — нет. Не хочет. Принципиально. Как парализовало, так стал принципиальным. Кресло передвигает сам, когда захочет. Вот смотри: — Глазков, это Галина. Я её нашла. Вдруг ты хочешь её видеть. Ты меня слышишь, Глазков? Моргни!
1—2.11.2008. ОКНА РОСТА №2
Афанасий Мамедов. «Время чёток». Журнал «Лехаим»
1 ноября, суббота, 16:00, «КнигоЛенд» (ул. 23 августа, 47)
• Выступление прозаика Афанасия Мамедова (Москва). Презентация книги «Время чёток» (полные версии романов «Хазарский ветер» и «Фрау Шрам»). Ведущая — литературовед Светлана Бунина (Харьков/Москва).
2 ноября, воскресенье, 18:00, Дом Актёра (ул. Красина, 3)
• Выступление прозаика Афанасия Мамедова (Москва). Презентация ежемесячного литературно-публицистического журнала «Лехаим». Ведущая — литературовед Светлана Бунина (Харьков/Москва).
20.10.2008. Рассказ Ольги Лавровой «76-12» из «©П» №5:
Бабка, шустро задрав подол, из-под тряпья выпустила в лежащего тонкий острый луч, голубым огнём, без запаха и шума — с одним лишь электрическим потрескиванием — сжёгший тело до горстки пепла. Дурачьё, подумала н’Кы, кого обойти хотели! Нас, Звересильных! Пичужники джунглевые, сыромозглые! Чтоб мы им целую планету отломили за здорово живёшь? Наше Право Первых — нам и колонизировать!
2.10.2008. На старых-новых лит©траницах — стихи Светланы Буниной, короткая проза Елены Медведевой. В «©П» №5 — философская статья Любови Нерушевой «“Я ем пепел, как хлеб...”: Карл Маркс, ветхозаветный пророк»:
По существу, Фейербах тут богословствует. Но богословствует и Маркс. Разница между ними — разница двух богословских традиций. Фейербах, вполне искренне считая себя материалистом, пытается материалистически подгримировать христианскую теологию любви, теологию сердца. А Маркс, также абсолютно искренне, примеряет материалистические одеяния на теологию ветхозаветную
17.9.2008. Шесть лет — не срок: в бананово-лимонном «©П» №4 — первая часть сапфической феерии Елены Медведевой, фрагмент философской монографии Александра Голозубова, стихи Владислава Колчигина, стихи Светланы Буниной, стихи Дмитрия Середина, короткая проза и стихи Вадима Масича. Новинка сезона — лит©траницы от «ХЧГК»: стихи Константина Беляева, фрагменты воспоминаний Петра Тифлова, необычайное приключение, бывшее с вышеупомянутым В. К. на харьковском центральном телеграфе (дальше — больше; следим за ссылками справа от фамилий авторов).
12.9.2008. Давно пора: Dichtung Марии Степановой, Wahrheit Сергея Рыженкова (оба — из «©П» №6). Вниманию полтавчан и полтавок: слонов раздают ещё в трёх местах.
19.8.2008. Электронный «©П» №10 — полностью: рэди-стэди-гоу!
15.8.2008. «©П» №10: фантасмагория Михаила Зятина, апофеоз прустианы Константина Мациевского, драматическая аллегория Бориса Смоляка, вторая часть воспоминаний Инги Шамрай, стихи Виктора Шепелева, стихи Сергея Шелкового, короткая проза и стихи Юрия Цаплина.
14.8.2008. Поезії Евгена Маланюка, Евгена Плужника и Богдана-Игоря Антонича в переводах Владимира Яськова; віршовані твори Романа Трифонова и Анны Яновской в авторизованных переводах Константина Беляева; итого — полная электронная версия «©П» №9; уф.
9.8.2008. Первая часть воспоминаний Инги Дмитриевны Шамрай (1929—2006) из «©П» №9:
Какое счастье, когда летом тебе покупают лёгкие белые прюнелевые прорезинки — тапочки с перепонкой! Ты надеваешь их и чувствуешь, что стоит лишь оттолкнуться от тротуара — и ты полетишь! А если запачкаются, можно начистить их зубным порошком.
Я и теперь во сне иногда летаю, чуть-чуть оттолкнувшись от земли. И каждый раз думаю во сне: «Что же мне не верят, что я летаю? Вот — опять полетела!»
8.8.2008. Элегии Наталии Черных из «©П» №9:
Здесь каждый с именем — уже как человек: / он видит, слышит, осязает, любит / не только плотью. Он болеет, спит, / и это всё молочные секреты / и розовые тайны бытия
2.8.2008. «©П» №9: двадцать три стихотворения Нины Виноградовой, десять стихотворений Владислава Колчигина, три эссе Анны Яновской, зачин прустианы Константина Мациевского, экзистенциальная комедия Александра Каменецкого, холодногорские записки Раисы Беляевой, короткая проза Антона Ерхова. Читать — не перечитать!
29.7.2008. Первая, Третья и Четвёртая «Дуинские элегии» Райнера Мария Рильке в вариативном переводе Олега Дарка («©П» №9):
Крикни я, кто бы услышал меня из ангельских сонмищ? А если б случилось, и некто меня вдруг ободрил, я бы пропал в его близости тяжкой. Ведь что красота, как не начало ужаса в мере, в какой мы ещё выдержим. Оттого-то мы так ею и восторгаемся: щадит нас, отвергая, вместо того чтоб разрушить. Каждый ангел
20.7.2008. Архивные поступления: «©П» №2 и «©П» №3 — во всей самиздатской красе. Аплодисментов не нада.
18.7.2008. Endlich! Рассказы Изи Кацман из «©П» №6: «Часы», «Диванная аномалия», «Из чего получаются облака»:
— Илья, ты где? Хузакэна!
Мальчик вздрогнул, но Люськину руку не отпустил.
— Илья, сейчас мама придёт, получишь! Ты зачем к тёте пристаёшь?
Люська, даже не оборачиваясь, знала, чей это голос. Ругаться на японском в Крыму мог только один человек.
17.7.2008. Сказки Каролины Пичахчи из «©П» №9:
Кошки вообще-то умеют говорить, ну тихонько — чтобы никто не знал.
Кошки вообще очень болтливые существа.
Я видела, как наша кошка попробовала ветчину — и так отвернулась в сторону, и шёпотом совсем сказала: «Чума!»
16.7.2008. Рассказы Евгении Абрамовой «Железо», «Элементы» и «Ветер» из «©П» №9. Недодюжина миниатюр Сергея Огиенко из эпохального «©П» №2 — не прошло и девяти лет, ага.
12.7.2008. Рассказ Андрея Краснящих «Антиантибиблиотека» и мини-повесть Светланы Шевчук «Аббата во сне видеть» из «©П» №10.
11.7.2008. Cтихотворения Анны Орловой и Андрея Корнева из «©П» №9. Стихотворение Константина Беляева и послесловие к неартпроекту «Взгляд» Андрея Пичахчи из «©П» №10.
8.7.2008. В преддверии полного редизайна — интерфейсные эволюции here, there and everywhere; едет, едет улита.
27.6.2008. В последний час:
ОКНА РОСТА
Фестиваль молодых литературных журналов
3 июля, четверг, 18:00, Дом Актёра (ул. Красина, 3)
• Презентация журнала «©оюз Писателей» (№10): Константин Беляев, Андрей Краснящих, Юрий Цаплин и авторы номера;
• В гостях у «©П» — журналы «Новая Юность» (Москва), «Арион» (Москва), «Интерпоэзия» (Москва-Нью-Йорк): Глеб Шульпяков, Вадим Муратханов, Светлана Бунина, Санджар Янышев, Дмитрий Тонконогов.
4 июля, пятница, 18:00, Дом Актёра (ул. Красина, 3)
• Глеб Шульпяков, Вадим Муратханов, Светлана Бунина, Дмитрий Тонконогов, Санджар Янышев в вечере современной поэзии;
• Презентация журнала «Новое Искусство».
5 июля, суббота, 16:00, «КнигоЛенд» (ул. 23 августа, 47)
• Глеб Шульпяков. Роман «Цунами»;
• Санджар Янышев, Вадим Муратханов — Ташкентская поэтическая школа;
• Презентация журнала «Арион»: Дмитрий Тонконогов;
• Презентация серии «Проза Nova» (издательство «Формат»);
• Антология авторов журнала «©П».
Есть и плакат, красивый — вот:
18.4.2008. Дожили! В рамках юбилейного Десятого международного книжного фестиваля — презентация сборника текстов харьковских авторов «Готелі Харкова» (составитель — Сергей Жадан). Место и время проведения: Харьковский театр оперы и балета, зал «Маэстро», 17:00. Официально заявленные участники: «Оркестр Че», писатель Артём Чех, хип-хоп группа «Навідмінувід».
8.4.2008. «©П» №8 — в Сети: от и до.
29.3.2008, 18:00. ©П-чтения в книжном магазине «КнигоЛенд». Часть шестая: Михаил Красиков.
17.3.2008, 18:00. ©П-чтения в книжном магазине «КнигоЛенд». Часть пятая: Анастасия Афанасьева.
7.3.2008, 18:00. Вечер современной литературы «Сергій Жадан та друзі» в книжном магазине «КнигоЛенд». Участвуют: Сергей Жадан, Сашко Ушкалов, Олег Коцарев, Константин Беляев, Андрей Краснящих, Юрий Цаплин.
24.2.2008, 18:00. ©П-чтения в книжном магазине «КнигоЛенд». Часть четвёртая: Нина Виноградова, Владимир Стариков.
16.2.2008, 18:00. ©П-чтения в книжном магазине «КнигоЛенд». Часть третья: Анна Яновская (Ганна Яновська), Роман Трифонов.
15.01.2008, 18:00. Презентация «©П» №9 в библиотеке им. Станиславского. Выступали Антон Ерхов, Вадим Шамрай, Владислав Колчигин, Андрей Пичахчи, Роман Трифонов, Константин Беляев, Анна Яновская, Константин Мациевский, Андрей Корнев.
27.12.2007, 18:00. Анастасия Афанасьева / Сергей Жадан. Презентация книги поэта Анастасии Афанасьевой «Голоса говорят». Организаторы: Сергей Жадан, журнал «©оюз Писателей». Малая сцена Дома Актёра (Красина, 3).
25.12.2007. Заметки о Мандельштаме Леонида Иванова из «©П» №7.
24.12.2007. Стихи Михаила Красикова и Константина Юдина из «©П» №7.
23.12.2007. Проза Елены Донской, Антона Ерхова и Изи Кацман из «©П» №7.
22.12.2007, 17:00. ©П-чтения в книжном магазине «КнигоЛенд». Часть вторая: Антон Ерхов, Константин Мациевский, Александра Мкртчян, Илья Риссенберг.
15.12.2007, 14:00. ©П-чтения в книжном магазине «КнигоЛенд» (ул. 23-го августа, 47). Часть первая: Изя Кацман, Андрей Корнев, Андрей Пичахчи, Светлана Шевчук.
9.12.2007, 18:00. «Место пребывания святых» — блок «©П» на фестивале «Харьковская Баррикада». Участвовали Дмитрий Лазуткин, Павел Гольдин, Валерий Нугатов, Иван Кулинский, Максим Бородин, Каролина / Андрей Пичахчи, Сергей Жадан / Анастасия Афанасьева, Андрей Краснящих, Юрий Цаплин.
7.12.2007. Вышел «©П» №9!
3.11.2007. «Дафна». Пьеса Олега Дарка из «©П» №7.
13.10.2007. Воспоминания генерал-лейтенанта Богдана Колчигина из «©П» №7:
Г. Ф. Байдуков назвал идею настила треугольного аэродрома из досок остроумной. В. П. Чкалов несколько тяготился ролью лётчика испытателя в случае войны и просил Маршала В. К. Блюхера в случае войны
Все разошлись, но по своей богатырской натуре В. П. Чкалов допил всё оставшееся вино, при чём
12.10.2007. Стихотворения Александра Ходаковского из «©П» №7.
11.10.2007. Стихотворения Дмитрия Дедюлина из «©П» №7.
30.9.2007. Проза Сергея Панкратова из «©П» №7:
В бюджете Литфонда СП СССР до поры до времени существовала расходная глава — «На поддержку литературного творчества душевнобольных». Эта удивительная строка появилась в писательском финплане сразу после гибели А. Фадеева, а так как сакральный бюджет механически и бездумно переписывался литературными чиновниками год за годом без изменений, то она просуществовала там довольно-таки долго, до перестройки.
29.9.2007. Проза Сергея Грибова из ©П №7.
17.8.2007. Содержание «©П» №8.
16.8.2007. Стихотворения Ильи Риссенберга из «©П» №7.
15.8.2007. Тексты Сергея Сороки из «©П» №7.
21.7.2007. Стихи и «Злобное место» Олега Петрова, «Unplugged» и «Ущипни моё сердце» Максима Бородина из «©П» №7.
20.7.2007. «Sharaku как лично твердеющая слизь». Проза Андрея Левкина из «©П» №7.
19.7.2007. «Молоко». Рассказ Михаила Зятина из «©П» №7.
16.7.2007. Повесть Виталия Ченского и рассказы Марины Сориной из «©П» №7.
27.6.2007, 18:00. Там же, на малой сцене Дома Актёра, вечер Максима Бородина.
В четыре двадцать утра
выйди на улицу в плоский воздух
новостроек.
Вдохни его острые углы.
Осторожно.
Можно остаться в живых.
23.6.2007. «Любовь к Ари Оскарсону». Рассказ Юдит Герман в переводе Александра Мильштейна, из «©П» №7:
Я вообще не могу вспомнить северный город, который бы не был безотрадным, кроме разве что Стокгольма. Но Тромсё был как-то особенно безотраден. Во всех этих городках кажется, что сначала там возникла гавань, потом пара рыбацких домишек, потом маленький завод по переработке рыбы, другие дома, а потом и другие заводы, въезд в город, выезд, торговый центр, даунтаун, и пригороды, которые разрослись уже без всякого плана и выглядят обнищавшими. На маленьком автовокзале нас никто не встретил, и телефон организаторов фестиваля «Северное сияние» не отвечал на наши звонки.
12.6.2007, 18:00. Презентация «©П» №8 на малой сцене Дома Актёра (Красина, 3).
11.2.2007, 17:00. Вечер прозаика и поэта Юрия Милославского на малой сцене Дома Актёра. Ведёт Станислав Минаков.
АРХИВ НОВОСТЕЙ (2000—2006)
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Здесь хорошо бы написать что-нибудь о харьковской литературе (чтобы поисковые системы индексировали), — но, как на беду, ничего в голову не приходит. Харьковская литература, ау?
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